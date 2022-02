Covid oggi Liguria, 1.375 contagi e 6 morti: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.375 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Liguria oggi, 18 febbraio, secondo l’ultimo bollettino diffuso da Regione, a fronte di 4.460 tamponi molecolari e 9.676 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Sul fronte ricoveri, negli ospedali liguri ci sono 512 pazienti Covid, 18 in meno di ieri. Di questi, 26 sono in terapia intensiva: 15 di loro non sono vaccinati. Il report registra 6 nuovi decessi: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono a 5.049. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.375 i nuovida coronavirus registrati in, 18, secondo l’ultimodiffuso da Regione, a fronte di 4.460 tamponi molecolari e 9.676 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Sul fronte ricoveri, negli ospedali liguri ci sono 512 pazienti, 18 in meno di ieri. Di questi, 26 sono in terapia intensiva: 15 di loro non sono vaccinati. Il report registra 6 nuovi decessi: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono a 5.049. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

