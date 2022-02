Covid oggi Italia, Speranza: “15 milioni per famiglie medici morti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del Covid. E’ un giusto riconoscimento che l’Italia deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi”. Lo dichiara via social il ministro della Salute, Roberto Speranza. oggi in Consiglio dei ministri, su iniziativa dei ministri Speranza ed Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia), è stata infatti portata una proposta per il finanziamento di un fondo a sostegno delle famiglie dei professionisti sanitari deceduti per Covid-19. “Quello di oggi è un segnale importante di sensibilità politica, la dimostrazione che attraverso un dialogo serio e non urlato è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo stanziato 15di euro per ledei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa del. E’ un giusto riconoscimento che l’deve a chi ha svolto il proprio lavoro per tutelare la salute di tutti noi”. Lo dichiara via social il ministro della Salute, Robertoin Consiglio dei ministri, su iniziativa dei ministried Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia), è stata infatti portata una proposta per il finanziamento di un fondo a sostegno delledei professionisti sanitari deceduti per-19. “Quello diè un segnale importante di sensibilità politica, la dimostrazione che attraverso un dialogo serio e non urlato è ...

