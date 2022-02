Covid oggi Italia, Draghi: “Situazione continua a migliorare” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Situazione sanitaria continua a migliorare”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, dopo il varo del decreto bollette, si esprime sulla Situazione Covid in Italia. “Abbiamo avuto 54mila contagi a fronte dei 67mila della scorsa settimana, anche i numeri delle terapie intensive continua a migliorare: siamo sotto i mille. Sono in calo, del 20%, anche i ricoveri ordinari, in forte calo: 13.900 rispetto ai 16800 della scorsa settimana. La campagna vaccinale procede, quasi 89% degli Italiani sopra i 12 anni hanno avuto due dosi. Per questo risultato, ringrazio il generale Figliuolo, i medici, gli infermieri e tutti gli Italiani che hanno deciso di vaccinarsi. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lasanitaria”. Così il premier Marioin conferenza stampa, dopo il varo del decreto bollette, si esprime sullain. “Abbiamo avuto 54mila contagi a fronte dei 67mila della scorsa settimana, anche i numeri delle terapie intensive: siamo sotto i mille. Sono in calo, del 20%, anche i ricoveri ordinari, in forte calo: 13.900 rispetto ai 16800 della scorsa settimana. La campagna vaccinale procede, quasi 89% deglini sopra i 12 anni hanno avuto due dosi. Per questo risultato, ringrazio il generale Figliuolo, i medici, gli infermieri e tutti glini che hanno deciso di vaccinarsi. ...

