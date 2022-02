Covid oggi Italia, 53.662 contagi e 314 morti: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 53.662 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 314 morti. Sono 510.283 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 10,5%. I pazienti in terapia intensiva tornano sotto quota mille, in totale sono 987, 50 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 13.948, -614 da ieri. Dall'inizio della pandemia sono 12.377.098 i casi accertati di Covid-19. I guariti o dimessi complessivamente sono 10.820.380 con un incremento di 87.472 rispetto a ieri. I deceduti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 53.662 i nuovida Coronavirus in, 182022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 314. Sono 510.283 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 10,5%. I pazienti in terapia intensiva tornano sotto quota mille, in totale sono 987, 50 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono 13.948, -614 da ieri. Dall'inizio della pandemia sono 12.377.098 i casi accertati di-19. I guariti o dimessi complessivamente sono 10.820.380 con un incremento di 87.472 rispetto a ieri. I deceduti ...

