Covid oggi Emilia, 3.448 contagi: bollettino 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.448 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 28 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 26.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.802 molecolari e 15.145 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,8%. Il calo della curva epidemica è di nuovo testimoniato anche dai dati settimanali validati dal ministero della Salute: l’incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100mila abitanti scende a 613,5 da 1.116 di sette giorni fa; l’Rt regionale a 0.64 (da 0.85); il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 12% (rispetto al 16%) e quello di occupazione dei posti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.448 ida coronavirus inRomagna, 182022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 28 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 26.947 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.802 molecolari e 15.145 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,8%. Il calo della curva epidemica è di nuovo testimoniato anche dai dati settimanali validati dal ministero della Salute: l’incidenza settimanale dei nuovi casi ogni 100mila abitanti scende a 613,5 da 1.116 di sette giorni fa; l’Rt regionale a 0.64 (da 0.85); il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva al 12% (rispetto al 16%) e quello di occupazione dei posti ...

