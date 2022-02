Covid | neonatologi | ' nuovo calo nascite | per la prima volta meno di 400mila bebè'

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Ilha pesato sulla voglia di maternità e ha contribuito a gelare quello che papa Francesco ha già definito l'inverno demografico italiano. "Purtroppo stiamo assistendo a un ulterioredella natalità - dice all'Adnkronos Salute Luigi Orfeo, presidente della Società italiana dia (Sin) - A livello nazionale per lanella storia, nel 2021 siamo scesi al di sotto deibambini nati in un anno. Il dato non è ancora definitivo - precisa Orfeo - quello più accurato dell'Istat lo avremo tra qualche mese ma di sicuro siamo tra i 380 e 390mila. Questo perché - sottolinea l'esperto - naturalmente ilha aggiunto alle incertezze economiche degli ultimi anni anche un'incertezza sanitaria che sicuramente ...

Advertising

italiaserait : Covid e nascite, neonatologi: “Per la prima volta meno di 400mila bebè in un anno” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid neonatologi

Abruzzoweb.it

Noi come Società italiana di neonatologia abbiamo un registro in cui vengono inseriti i dati dei bambinie pur avendo visto un aumento di positivi da madri conin gravidanza soprattutto ...... si svolgerà l'Open Day per la vaccinazione anti -dedicato a tutte le donne in gravidanza e ... Parteciperanno all'iniziativa anche ostetriche, ginecologi edelle Uoc Ostetricia e ..."Fortunatamente dal punto di vista delle infezioni neonatali da Covid - afferma Orfeo - le cose sono andate decisamente meglio. Noi come Società italiana di neonatologia abbiamo un registro in cui ...“Fortunatamente dal punto di vista delle infezioni neonatali da Covid – afferma Orfeo – le cose sono andate decisamente meglio. Noi come Società italiana di neonatologia abbiamo un registro in cui ...