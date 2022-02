Covid Italia, Magrini: “Dovremo vaccinarci annualmente” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Come indirizzo generale Dovremo fare un vaccino contro il Covid ogni anno. Del resto questa è la prima campagna di vaccinazione di massa a livello mondiale. Se sarà necessario rivaccinarsi tutti o solo i soggetti a maggior rischio al di sopra di una certa età si studierà nei prossimi mesi”. Lo ha detto a Catania Nicola Magrini, il direttore generale dell’Aifa, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della XX Conferenza nazionale sulla farmaceutica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Come indirizzo generalefare un vaccino contro ilogni anno. Del resto questa è la prima campagna di vaccinazione di massa a livello mondiale. Se sarà necessario rivaccinarsi tutti o solo i soggetti a maggior rischio al di sopra di una certa età si studierà nei prossimi mesi”. Lo ha detto a Catania Nicola, il direttore generale dell’Aifa, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della XX Conferenza nazionale sulla farmaceutica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

