Covid Italia, Bassetti: "In autunno dobbiamo aspettarci nuova 'ondina'" (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Credo che dovremo abituarci all'idea che probabilmente ad ottobre torneremo ad avere dei casi" di Covid. "Perché non ne saremo completamente fuori però un conto è avere una 'ondina', come speriamo tutti che sia, continuando sulla politica vaccinale, un conto è avere un'ondata". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova sull'autunno che verrà. Sarà "un'ondina – si augura l'infettivologo – se gli ospedali avranno a ottobre-novembre un certo numero di casi sovrapponibili a quelli che c'erano nell'epoca pre-pandemica, di questo virus che a questo punto per chi è vaccinato assomiglia molto all'influenza. Io credo – aggiunge il medico – che avremo sempre una quota parte di Italiani che, nonostante tutto ...

