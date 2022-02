Covid in Campania, dati da zona bianca: 60 ricoveri in meno in 24 ore (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 5.510 i nuovi positivi in Campania su 42.468 tamponi processati (di cui 27.504 antigenici e 14.964 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al Covid-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 1.320; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono 4.190. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 5.510 i nuovi positivi insu 42.468 tamponi processati (di cui 27.504 antigenici e 14.964 molecolari) nelle ultime 24 ore. Le persone che hanno scoperto di essere positive al-19 dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 1.320; quelle invece che hanno effettuato i test antigenici, e che hanno dato esito positivo, sono 4.190. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

