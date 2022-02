Covid, fondo alle famiglie di medici e infermieri morti: c'è l'ok del governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente di Fnomceo: 'Via libera sana una grande ingiustizia' Il via libera è un passaggio cruciale che 'sana una grande ingiustizia' secondo il presidente della Federazione nazionale degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente di Fnomceo: 'Via libera sana una grande ingiustizia' Il via libera è un passaggio cruciale che 'sana una grande ingiustizia' secondo il presidente della Federazione nazionale degli ...

Advertising

matteosalvinimi : Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché govern… - Agenzia_Ansa : Sarà pari a 15 milioni di euro il fondo a sostegno dei famigliari del personale sanitario deceduto per Covid. La m… - CarloVerdelli : Dagli osanna all’oblio. Il Senato ha bocciato la proposta di un fondo per le famiglie dei medici morti sul fronte C… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Non solo mld per caro-bollette e sostegno settore automotive: è realtà fondo per medici vittime Covid perché governo h… - mrndnl : RT @FimmgNazionale: In CdM proposta ministri Speranza e Bonetti per fondo medici deceduti per Covid.FIMMG: Apertura di dialogo tra società… -