Covid | De Luca | Campania dopo la prossima settimana in zona bianca ma sempre in maschera

"La situazione va rapidamente migliorando, credo che ci stiamo avvicinando decisamente alla fuoriuscita dall'epidemia e cominciamo ad imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Credo che dopo la prossima settimana la regione potrà tornare in zona bianca, sono quasi due settimane che il tasso di occupazione della intensiva è al di di sotto del 10% posti letto. La linea di rigore della regione Campania produce risultati significativi". Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb che ha aggiunto che comunque restera' l'uso obbligatorio della mascherina all'esterno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

