Covid, da lunedì quattro regioni cambiano colore: ecco tutte le novità (Di venerdì 18 febbraio 2022) La curva dei contagi Covid continua a scendere: quattro regioni da lunedì passano in una fascia di rischio più leggera . Passano dalla zona arancione alla zona gialla Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle ...

