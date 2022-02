Covid, calano contagi e decessi. Terapie intensive sotto quota 1000 per la prima volta da dicembre (Di venerdì 18 febbraio 2022) contagi ancora in calo: oggi ammontano a 53.662 i nuovi casi di positività al Covid a fronte dei 57.890 registrati ieri. In diminuzione (anche se di poco) pure i decessi: 314 a fronte dei 320 contati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal Bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono dunque 12.377.098 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime ha raggiunto quota 152.596. Tutto questo, sempre al netto delle ricorrenti polemiche sui criteri alla base della conta dei morti. Sul punto, come abbiamo ricordato ieri, resta la ampia la distanza tra chi considera morti per Covid anche quanti sono deceduti per pregresse patologie cui il virus si è aggiunto come complicanza. Tasso di positività al 10,5 (-0,2 rispetto a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022)ancora in calo: oggi ammontano a 53.662 i nuovi casi di positività ala fronte dei 57.890 registrati ieri. In diminuzione (anche se di poco) pure i: 314 a fronte dei 320 contati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal Bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono dunque 12.377.098 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime ha raggiunto152.596. Tutto questo, sempre al netto delle ricorrenti polemiche sui criteri alla base della conta dei morti. Sul punto, come abbiamo ricordato ieri, resta la ampia la distanza tra chi considera morti peranche quanti sono deceduti per pregresse patologie cui il virus si è aggiunto come complicanza. Tasso di positività al 10,5 (-0,2 rispetto a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, calano ancora l'incidenza a 672 e Rt a 0,77. I dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute #ANSA - Agenzia_Italia : #Gimbe: 'Il super #greenpass non convince, calano le vaccinazioni' - News24_it : Covid, ultime news. Calano i ricoveri ordinari (-614) e nelle terapie intensive (-50) - Sky Tg24 - SecolodItalia1 : Covid, calano contagi e decessi. Terapie intensive sotto quota 1000 per la prima volta da dicembre… - Piacenza_Online : Covid: a Piacenza 124 positivi. Tre decessi (85, 89, 98 anni). In Emilia-Romagna 3.448 nuovi casi. Calano ancora i… -