Covid | Brusaferro | “Scendono ospedalizzazioni anche con reinfezioni Quota di non vaccinati rimane importante”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si riduce il numero di, in particolare “le terapie intensive si attestano intorno al 10.4% come tassi di occupazione rispetto al 13.4 della settimana precedente con valori che passano da 1.322 pazienti ricoverati a 1.037 pazienti ricoverati a ieri, per l’area medica il trend è analogo si passa dal 26,5%in questo caso i ricoverati passa da 17.354 a 14.562. Trend in calonelle fasce d’età più giovani”. Così il presidente dell’Istituto superiore di Sanita. Silvio, illustrando il monitoraggio settimanale dell’Iss. “Le proiezioni a 4 settimane – spiega – indicano che le probabilità di occupare le intensive al di sopra di certe soglie tendono ad abbassarsi significativamente e in area medica le proiezioni sono di un’occupazione contenuta. Il quadro viene confermato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

...pandemia da- 19 in Italia è in una 'fase di decrescita' testimoniata dall'incidenza a 672 e dall'indice Rt 'sotto la soglia epidemica'. Lo afferma il presidente dell'Iss, Silvio, ......ministero della Salute Gianni Rezza che commentando il monitoraggio settimanale Iss sui dati...la decrescita anche il presidente Iss e portavoce del Comitato tecnico scientifico Silvio...ROMA. – In miglioramento i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia, a partire dall’indice di trasmissibilità Rt pari a 0,77, mai così basso dal giugno dello scorso anno, e un’incidenza di casi per ...L'andamento della pandemia da Covid-19 in Italia è in una "fase di decrescita" testimoniata dall'incidenza a 672 e dall'indice Rt "sotto la soglia epidemica" e tra i Paesi europei "la curva mostra com ...