Covid, Brusaferro: “In Italia decrescita significativa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il calo dell’incidenza di Covid-19 in Italia “è confermato da una riduzione del numero dei ricoveri, in terapia intensiva con un tasso di occupazione al 10.4% rispetto al 13.4% precedente, e in area medica (22.2% rispetto a 26.5%). Questa riduzione si vede anche nelle fasce d’età più giovani che, pur essendo caratterizzate da un numero di più basso di ricoveri, mostrano un trend in decrescita”. Lo evidenzia il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel video in cui illustra i principali risultati del Monitoraggio settimanale Covid-19, in cui evidenzia che “ormai è monopolio Omicron”. “Guardando all’andamento della circolazione delle varianti” di Sars-CoV-2, “in questo ultimo periodo – ha spiegato – possiamo vedere che nelle diverse piattaforme che vengo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il calo dell’incidenza di-19 in“è confermato da una riduzione del numero dei ricoveri, in terapia intensiva con un tasso di occupazione al 10.4% rispetto al 13.4% precedente, e in area medica (22.2% rispetto a 26.5%). Questa riduzione si vede anche nelle fasce d’età più giovani che, pur essendo caratterizzate da un numero di più basso di ricoveri, mostrano un trend in”. Lo evidenzia il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, nel video in cui illustra i principali risultati del Monitoraggio settimanale-19, in cui evidenzia che “ormai è monopolio Omicron”. “Guardando all’andamento della circolazione delle varianti” di Sars-CoV-2, “in questo ultimo periodo – ha spiegato – possiamo vedere che nelle diverse piattaforme che vengo ...

Advertising

sulsitodisimone : Covid, Brusaferro: 'In Italia decrescita significativa' - StraNotizie : Covid, Brusaferro: 'In Italia decrescita significativa' - italiaserait : Covid, Brusaferro: “In Italia decrescita significativa” - infoitsalute : Covid: Brusaferro, in Italia decrescita in tutte fasce età - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Covid, Brusaferro: 'In Italia decrescita significativa': (Adnkronos) - 'Casi in diminuzione in tutte le fasce d'età, anch… -