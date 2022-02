Covid | bollettino oggi 18 febbraio 2022 | 53 662 casi e 314 morti | tasso di positività al 10 | 5% Intensive sotto quota mille

Advertising

Kaeri92 : RT @repubblica: Covid Italia, il bollettino del 18 febbraio: 53.662 nuovi casi e 314 morti. Terapie intensive sotto quota mille https://t.c… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 18 febbraio: 53.662 nuovi casi e 314 morti. Terapie intensive sotto quota mille - Italia_Notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 18 febbraio: 53.662 nuovi casi e 314 morti - janetalicemaier : RT @Corriere: Il virus in Italia: 53.662 nuovi casi e 314 morti. Terapie intensive sotto quota mille dopo 2 mesi - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, 53mila nuovi casi e 87mila guariti. Discesa delle ospedalizzazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Il: nel Lazio su 14.905 tamponi molecolari e 43.971 tamponi antigenici per un totale di 58.876 tamponi, si registrano 6.410 nuovi casi positivi (+35) , sono 22 i decessi ( - 7), 1., ildi oggi 18 febbraio 2022 . Sono 53.662 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890. Le vittime sono invece ...secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 314 morti. Sono 510.283 i tamponi ...Il bollettino sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia segnala 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890. I ...