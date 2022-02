Covid, bollettino Italia: 314 morti, oggi 18 febbraio. E 53.662 nuovi contagi. Sotto quota mille i ricoverati in terapia intensiva (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 314 i morti per coronavirus registrati in tutt'Italia, oggi 18 febbraio 2022. Ieri erano state 320. Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 314 iper coronavirus registrati in tutt'182022. Ieri erano state 320. Sono 53.662 idanelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 L'articolo proviene da Firenze Post.

