Covid, Bianchi: “La pandemia ha esasperato malessere dei ragazzi che viene da lontano. Importante riportare gli alunni in presenza” (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Il tema pandemia ha inciso in maniera significativa sulla scuola, sui ragazzi e le ragazze ma il tema non si può ridurre alla pandemia. Sarebbe quasi consolatorio ridurre tutto alla pandemia". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Il temaha inciso in maniera significativa sulla scuola, suie le ragazze ma il tema non si può ridurre alla. Sarebbe quasi consolatorio ridurre tutto alla". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Bianchi colleziona un altro flop: addio piano “scuole sentinella” per monitorare il Covid in classe. In gennaio han… - orizzontescuola : Covid, Bianchi: “La pandemia ha esasperato malessere dei ragazzi che viene da lontano. Importante riportare gli alu… - lucio_bianchi : RT @GuidoCrosetto: L’ossessione cinese per lo Zero Covid e la durezza delle regole per combatterlo (nella nazione più razionale e pragmatic… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: Bianchi colleziona un altro flop: addio piano “scuole sentinella” per monitorare il Covid in classe. In gennaio hanno… - dilio_bianchi : RT @Libero_official: 'L'ossessione cinese per lo zero-#Covid è inquietante. Questo mi porta a pensare che sappiano cose che non abbiamo anc… -