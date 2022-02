Covid | arrestata Tamara Lich | è tra i leader che hanno guidato le proteste dei camionisti in Canada – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La polizia canadese ha arrestatodella protesta deicontro le restrizioni anti-a Ottawa. La 47enne, volto pubblico dei manifestanti, è una delle sostenitrici della secessione delle province occidentali deldal resto del Paese. Arrestato anche il secondodelleno-vax che stanno mettendo Ottawa in ginocchio da settimane, Chris Barber, tra gli organizzatori chiave del Freedom Convoy. Entrambi sono stati nominati in una causa legale da residenti e aziende della capitale che chiedono danni per milioni di dollari per aver sconvolto la loro città. Secondo i media canadesi i due dovrebbero a breve essere accusati penalmente. Il portavoce del Convoglio della Libertà Dagny Pawlak ha detto che si tratta ...