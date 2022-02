Covid | al San Pio quattro pazienti dimessi | il bollettino

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 61 iattualmente ricoverati al San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiore non è stato registrato alcun decesso e bensono le dimissioni. Deiricoverati 41 sono residenti nella provincia di Benevento e 20 nelle altre province. Di seguito il report dettagliato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | La stanza degli addii al San Martino: 'Gestire il lutto è fondamentale'. Il personale del Policlinico di Ge… - GiovaQuez : Un paziente no vax, positivo al Covid, ha aggredito un'infermiera all'Ospedale San Camillo di Roma. Dopo essersi ag… - Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a 'tenere… - fratt_anto : @DaniBailo @UiltecL @CatiaSergianni Buongiorno,per il le persone che hanno contratto il covid a gennaio veniva rico… - messina_oggi : Covid, a Monreale vaccini a suon di musicaMONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Vaccini a suon di musica nella Chiesa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid San

La Sicilia

...o Inghilterra dopo l'eliminazione del Green pass o la rimozione delle restrizioni anti. Lo evidenzia il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico...Il Presidente Mattarella visiterà a Norcia le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città, tra questi il Palazzo municipale e la Basilica diBenedetto. ←in Umbria: ...37Festa di San Gerlando 2022, le celebrazioni ad Agrigento, il programma 14:27“Caro bollette può fare più danni del Covid alle imprese” (VIDEO) 14:24Estate di musica, Franco 126 dal vivo a Bagheria: ...Salgono così a 3.543 i morti per Covid nelle Marche dall'inizio della pandemia. È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram di Vivere San Benedetto.