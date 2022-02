Covid | Acquaroli | Marche in giallo da lunedì

(Di venerdì 18 febbraio 2022) "Con il 12,8% di ricoveri in terapia intensiva e il 27,7% in area medica, daprossimo la nostra regione tornerà in zona gialla". Lo annuncia su facebook il presidente della Regione...

Lo annuncia su facebook il presidente della Regione Marche Francesco. . 18 febbraio 2022Il presidente della Regione FrancescoDopo due settimane in zona arancione, le marche tornano a vedere giallo. E' appena ... Ad oggi quindi i pazientiscendono a 318: 33 in terapia ...ANCONA - Le Marche tornano in zona gialla Covid, così come annunciato dal gogernatore Francesco Acquaroli su Facebook: "Con il 12,8% di ricoveri in terapia intensiva e il 27,7% in area medica, da ...A dichiararlo nel tardo pomeriggio via social è il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza. Anche Abruzzo, Piemonte e Valle ...