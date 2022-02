Covid | a Bergamo 778 nuovi positivi | 5 413 in Lombardia e altri 59 morti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo il bollettino giornaliero della Regione, sono 5.413 iin, a fronte dei 71.286 tamponi effettuati. Ale persone che si sono contagiate nelle ultime 24 ore sono 778. I decessi a causa delsono ancora 59. In terapia intensiva i ricoverati sono 155, 3 in meno rispetto a ieri e nei reparti dedicati si registrano 1.523 persone, 126 i dimessi in una giornata. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 71.286, totale complessivo: 32.409.589 – icasi: 5.413 – in terapia intensiva: 155 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.523 (-126) – i decessi, totale complessivo: 38.237 (+59) Icasi per provincia Milano: 1.679 di cui 716 a Milano città;: 461; Brescia: ...