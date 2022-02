Covid, 5 milioni di italiani ancora senza vaccino: tutte le cifre ufficiali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino anti - Covid. Quelli over 50 sono invece 1,3 milioni. La settimana scorsa erano rispettivamente ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 5glial di sopra dei 5 anni che non hannoricevuto alcuna dose dianti -. Quelli over 50 sono invece 1,3. La settimana scorsa erano rispettivamente ...

