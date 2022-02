Covid-19, in Italia continua il calo dell’indice Rt e dell’incidenza: il report dell’Iss (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – continuano a scendere in Italia i parametri epidemiologici Covid-19 di incidenza e Rt. In particolare, l’incidenza si attesta questa settimana a 672 ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 26 gennaio-8 febbraio, è pari a 0,77 (range 0,72–0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. E’ quanto risulta dai dati del monitoraggio dell’andamento epidemiologico SarS-Cov-2, emersi all’esame della Cabina di regia, e diffusi dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Stesso andamento in calo – si legge nel report – per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che si attesta a 0,79 (0,78-0,81) all’8 ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma –no a scendere ini parametri epidemiologici-19 di incidenza e Rt. In particolare, l’incidenza si attesta questa settimana a 672 ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 26 gennaio-8 febbraio, è pari a 0,77 (range 0,72–0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. E’ quanto risulta dai dati del monitoraggio dell’andamento epidemiologico SarS-Cov-2, emersi all’esame della Cabina di regia, e diffusi dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Stesso andamento in– si legge nel– per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che si attesta a 0,79 (0,78-0,81) all’8 ...

