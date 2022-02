Covid 19, De Luca sempre più fiducioso: “Campania verso la zona bianca” (VIDEO) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca sottolinea l’ulteriore miglioramento della situazione sanitaria. Si va verso il ripristino delle attività ordinarie negli ospedali: “Serve una forte ripresa degli screening oncologici”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea come si stia pian piano uscendo dal Leggi su 2anews (Di venerdì 18 febbraio 2022)19 in: il governatore Vincenzo Desottolinea l’ulteriore miglioramento della situazione sanitaria. Si vail ripristino delle attività ordinarie negli ospedali: “Serve una forte ripresa degli screening oncologici”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della, Vincenzo De, sottolinea come si stia pian piano uscendo dal

