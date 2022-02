CorSport: Spalletti ha costruito un Napoli europeo nella forma e nella sostanza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport elogia la prestazione del Napoli contro il Barcellona, in Europa League. “Al 101 d’una sfida per uomini forti, il Napoli scopre di avere un’anima gigantesca almeno quanto il Camp Nou”. Spalletti lascia Barcellona “a petto in fuori, con la consapevolezza di aver costruito un Napoli europeo, nella forma e pure nella sostanza, capace di incantare e però anche di soffrire”. Un primo tempo scintillante, poi nel secondo il Napoli “ha intrufolato ciò che non s’era ancora mai completamente adocchiato: una freddezza glaciale nel domare il pericolo e l’umiltà nel sottolineare d’essere padrone dei mutamenti. L’Europa League è un’idea da accarezzare a muso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Corriere dello Sport elogia la prestazione delcontro il Barcellona, in Europa League. “Al 101 d’una sfida per uomini forti, ilscopre di avere un’anima gigantesca almeno quanto il Camp Nou”.lascia Barcellona “a petto in fuori, con la consapevolezza di averune pure, capace di incantare e però anche di soffrire”. Un primo tempo scintillante, poi nel secondo il“ha intrufolato ciò che non s’era ancora mai completamente adocchiato: una freddezza glaciale nel domare il pericolo e l’umiltà nel sottolineare d’essere padrone dei mutamenti. L’Europa League è un’idea da accarezzare a muso ...

