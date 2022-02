(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’Italia va verso la fine dello stato di emergenza, prevista per il 31 marzo. Ieri in Parlamento sono state approvate alcune modifiche al decreto Covid in vigore. Ci saranno allentamenti nelle restrizioni. Al cinema e nei teatri, ad esempio, potranno riaprire i bar, consentendo agli spettatori di tornare a sgranocchiare qualcosa nell’intervallo degli spettacoli. E ci sono novità anche per gli. IlSera scrive: “Già perfine settimana si potrà tornare negliconal 75% rispetto a quella massima consentita. Lo prevede il decreto licenziato dal Parlamento e dunque bisognerà soltanto attendere la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. È possibile che dal primo aprile si arrivi al 100% all’aperto e al 75% al chiuso”. L'articolo ...

Advertising

donyp00288476 : RT @BonomiAllegra: @Corriere Ecco, direi che possiamo lasciare che vada. Possiamo pure tranquillamente correre il rischio di rimpiangerlo f… - SilvioCeci : @BonomiAllegra @Corriere Comunicato ai sudditi: Draghi è volato a Bruxelles , torna e scopre che i partiti non hann… - Marlin_doc : @Corriere Fare cosa? Seguire i piani della #davosagenda e distruggere il paese? Draghi sta facendo questo e no non… - napolista : Corriere: da questo weekend gli stadi tornano al 75% della capienza Lo prevede il decreto licenziato ieri dal Parl… - Paolomalta : RT @BonomiAllegra: @Corriere Ecco, direi che possiamo lasciare che vada. Possiamo pure tranquillamente correre il rischio di rimpiangerlo f… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere questo

Corriere della Sera

... spiega oggi in un'intervista rilasciata aldella Sera cosa succederà dopo la pandemia: "...perché stiamo cominciando ad aprire alle altre patologie le unità di medicina dove, quindi, ...... ma "non è una leader, perché ha voluto spaccare la squadra enon lo posso accettare". ... Segui le olimpiadi invernali di Pechino 2022 anche con la newsletter del. Ogni giorno, le ultime ...Il Corriere della Sera riporta questa mattina una notizia importante per tutto il mondo del calcio. Questo ciò che scrive il quotidiano: "Già per questo fine settimana si potrà tornare negli stadi con ...«Se qualcuno ha dei dubbi, questa non è affatto una dichiarazione di innocenza», ha specificato Riddle. «Avevamo già provato a scarcerarlo mesi fa, perché ha passato abbastanza tempo in carcere.