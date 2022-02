Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 febbraio: 53.662 nuovi casi, i morti sono 314 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 53.662 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 57.890. I tamponi effettuati sono 510.283 (ieri 538.131). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,5% (ieri era al 10,75%). sono 314 i morti (compresi alcuni riconteggi), 50 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 18 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 987, ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 53.662 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 57.890. I tamponi effettuati510.283 (ieri 538.131). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,5% (ieri era al 10,75%).314 i(compresi alcuni riconteggi), 50 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 18(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 987, ...

Advertising

fisco24_info : Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 53.662 casi e 314 decessi: I dati del 18 febbraio - infoitinterno : Coronavirus Italia, 57.890 nuovi positivi: ecco tutti i dati - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 18 febbraio - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 febbraio: 53.662 nuovi casi, i morti sono 314 - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #18febbraio -