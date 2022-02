Corona virus: Italia, 1404122 attualmente positivi a test (-34086 in un giorno) con 152596 decessi (314) e 10820380 guariti (87472). Totale di 12377098 casi (53662) Dati della protezione civile: effettuati 510283 tamponi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1404122 attualmente positivi a test (-34086 in un giorno) con 152596 decessi (314) e 10820380 guariti (87472). Totale di 12377098 casi (53662) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 510283 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(314) e).di) proviene da Noi Notizie..

