Corini: "Spalletti al Napoli sta facendo un grande lavoro" (Di venerdì 18 febbraio 2022) nonostante gli infortuni è ancora in corsa per lo Scudetto"Eugenio Corini, ex calciatore e allenatore, è stato intervistato ai microfoni de "il Diabolico e il Divino", in onda su New Sound Level 90FM. Ecco, di seguito, le sue parole: Tu sei stato l'allenatore di Sandro Tonali, cosa pensi di lui? "Tonali mi ricorda Daniele De Rossi, quest'anno sta dimostrando di essere pronto per la Nazionale. -afferm Corini – Può diventare un titolare della nazionale, ne ha le capacità come sta dimostrando quest'anno dopo un anno di orientamento in cui non è riuscito a esprimere tutto il talento di cui è in possesso. È un giocatore che sa costruire, sa interdire e sa rilanciare l'azione e io spesso l'ho paragonato a Daniele De Rossi sia per le sue qualità tecniche che per le sue capacità di leadership e per il suo carattere trascinante". Secondo ...

