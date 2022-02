Conte, M5s: “Il salario minimo è urgente. Necessaria una svolta o il mercato del lavoro rischia un circolo vizioso” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “In Italia questo fenomeno sta assumendo una dimensione così importante anche perché è ormai dagli inizi dell’ultimo decennio del secolo trascorso che non registriamo aumenti salariali. Al contrario, hanno subito una riduzione media di oltre il 2%”: il leader M5s Giuseppe Conte torna a parlare di salario minimo con un intervento sul blog di Beppe Grillo. “Il mercato del lavoro, però, in questo modo finisce per avvilupparsi in un circolo vizioso. Molti economisti, infatti, hanno dimostrato che l’introduzione di un salario minimo non produce effetti negativi”. Tuttavia, sottolinea, la proposta di introdurlo anche in Italia “Stenta a decollare. Il dibattito politico langue e le forze politiche che – è il caso del Movimento 5 Stelle – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “In Italia questo fenomeno sta assumendo una dimensione così importante anche perché è ormai dagli inizi dell’ultimo decennio del secolo trascorso che non registriamo aumenti salariali. Al contrario, hanno subito una riduzione media di oltre il 2%”: il leader M5s Giuseppetorna a parlare dicon un intervento sul blog di Beppe Grillo. “Ildel, però, in questo modo finisce per avvilupparsi in un. Molti economisti, infatti, hanno dimostrato che l’introduzione di unnon produce effetti negativi”. Tuttavia, sottolinea, la proposta di introdurlo anche in Italia “Stenta a decollare. Il dibattito politico langue e le forze politiche che – è il caso del Movimento 5 Stelle – ...

