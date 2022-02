Conte: 'Il club conosce il mio pensiero, abbiamo perso giocatori importanti. Perché creare caos nel Tottenham?' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Antonio Conte non ci sta e ribatte alle critiche piovutegli addosso dalla stampa inglese dopo l'intervista concessa a Sky Sport nella quale... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Antonionon ci sta e ribatte alle critiche piovutegli addosso dalla stampa inglese dopo l'intervista concessa a Sky Sport nella quale...

Advertising

napolista : Al #Tottenham hanno finalmente capito che #Conte è un chiagnazzaro Il Daily Mail: “Come suo solito s’è lamentato p… - Bianca34874951 : RT @FabRavezzani: Conte ha duramente attaccato tutti i club in cui ha allenato accusandoli di non essere capaci di fare mercato: Juve, Chel… - Isamirti27 : RT @FabRavezzani: Conte ha duramente attaccato tutti i club in cui ha allenato accusandoli di non essere capaci di fare mercato: Juve, Chel… - GianlucaLupo1 : RT @FabRavezzani: Conte ha duramente attaccato tutti i club in cui ha allenato accusandoli di non essere capaci di fare mercato: Juve, Chel… - Danyboy1991 : RT @FabRavezzani: Conte ha duramente attaccato tutti i club in cui ha allenato accusandoli di non essere capaci di fare mercato: Juve, Chel… -