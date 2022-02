Consigli fantacalcio, chi schierare alla 26ª giornata: sorprese e indisponibili (Di venerdì 18 febbraio 2022) In arrivo la 26ª giornata di campionato, che inizia venerdì sera con Juventus - Torino e finisce lunedì sera con Bologna - Spezia : ecco i giocatori che Consigliamo (o sConsigliamo) per quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 febbraio 2022) In arrivo la 26ªdi campionato, che inizia venerdì sera con Juventus - Torino e finisce lunedì sera con Bologna - Spezia : ecco i giocatori cheamo (o samo) per quanto ...

Advertising

Goalist_it : ?? | FANTACONSIGLI #SalernitanaMilan: #Leao e #Hernandez possono portare bonus - calciomercatoit : ??TUTTI i Consigli di #Fantacalcio in DIRETTA con @CarmineCassandr di @Fantacalcio ???? - Fantacalcio : Consigli Fantacalcio, Euroleghe: le sorprese della 19ª giornata - fantapiu3 : #SerieB che torna subito in campo, qui trovate i nostri #consiglifantacalcio per le vostre formazioni di #SerieB da… - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ??SIAMO LIVE ALLE 17 Con TUTTI i Consigli per la giornata del #Fantacalcio?? -