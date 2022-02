Conferenza stampa Mourinho: «Zaniolo? Da valutare. Domani avremo tanti Primavera» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le parole di Josè Mourinho in Conferenza stampa in vista della sfida della Roma contro l’Hellas Verona di Domani José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa prima della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni: Zaniolo – «Zaniolo non è tra i nove indisponibili. C’è tempo per aspettare e valutarlo» SOCIETA’ – «Ho solo rispetto per la famiglia Friedkin, cosa dovrei commentare? Nel calcio ho esperienza e loro l’umiltà di di parlare di tutto con me. Quello di cui parlo con loro in privato non lo dico certo qui». CHAMPIONS – «Non ho visto grandi partite. Psg Real non mi è piaciuta, Inter Liverpool bella partita». HELLAS VERONA – «Loro squadra di grande qualità, Domani sarà una partita ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le parole di Josèinin vista della sfida della Roma contro l’Hellas Verona diJosé, allenatore della Roma, ha parlato inprima della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni:– «non è tra i nove indisponibili. C’è tempo per aspettare e valutarlo» SOCIETA’ – «Ho solo rispetto per la famiglia Friedkin, cosa dovrei commentare? Nel calcio ho esperienza e loro l’umiltà di di parlare di tutto con me. Quello di cui parlo con loro in privato non lo dico certo qui». CHAMPIONS – «Non ho visto grandi partite. Psg Real non mi è piaciuta, Inter Liverpool bella partita». HELLAS VERONA – «Loro squadra di grande qualità,sarà una partita ...

