Conferenza stampa Giampaolo: «Empoli squadra costruita per giocare a calcio» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Empoli. Le sue parole: PARTITE – «Le partite adesso sono tutte importanti, ogni domenica. I giocatori lo sanno. Poi arriveranno anche quelle determinanti». Empoli – «L’Empoli è costruita per giocare a calcio. Andreazzoli è molto bravo, ha idee innovative. Hanno spregiudicatezza, conoscenze e qualità. Va affrontata con il giusto atteggiamento e mentalità. È una squadra che ha uno score invidiabile in trasferta. Noi dobbiamo sapere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia del match contro l’Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia del match contro l’. Le sue parole: PARTITE – «Le partite adesso sono tutte importanti, ogni domenica. I giocatori lo sanno. Poi arriveranno anche quelle determinanti».– «L’per. Andreazzoli è molto bravo, ha idee innovative. Hanno spregiudicatezza, conoscenze e qualità. Va affrontata con il giusto atteggiamento e mentalità. È unache ha uno score invidiabile in trasferta. Noi dobbiamo sapere ...

Advertising

marcocappato : No, Pres. Amato: i nostri #referendum NON avrebbero consentito di uccidere chi è 'un po' ubriaco' (resta omicidio),… - juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia la conferenza stampa pre Derby! Live su @JuventusTV: - Antonella_Soldo : Oggi tutti i giornali titolano Amato-show, ma noi dal Presidente non ci aspettiamo uno show ma garanzia di terzietà… - VerdirameAndrea : canadesi hanno calendarizzato la fine dell'obbligo e delle restrizioni Trovare complotti ovunque, non è sempre sal… - casapensione : RT @emmabonino: Ho trovato la conferenza stampa di Amato anomala, anche per i toni liquidatori che ha usato nei confronti dei promotori del… -