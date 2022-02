Conferenza stampa Andreazzoli: «Meritato più di quel che abbiam portato a casa finora» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match contro la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue parole in Conferenza stampa: STRATEGIA – «Bisogna avere le qualità per fare le cose, noi non siamo capaci di gestire. Non è nella nostra natura. La Sampdoria corrisponde a una squadra importante, ha cambiato allenatore e c’è qualcosa di diverso, ci dovremo adeguare. All’andata giocammo bene fino al loro vantaggio, ma poi li soffrimmo. Quindi come sempre affrontiamo una gara particolare. La classifica ci vede favoriti e di questo ne godiamo, però è una gara come le altre, da combattere dall’inizio con tutte le difficoltà che la Serie A comporta». VITTORIA – «Chiaramente manca a tutti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match contro la Sampdoria: ecco le sue dichiarazioni Aurelio, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue parole in: STRATEGIA – «Bisogna avere le qualità per fare le cose, noi non siamo capaci di gestire. Non è nella nostra natura. La Sampdoria corrisponde a una squadra importante, ha cambiato allenatore e c’è qualcosa di diverso, ci dovremo adeguare. All’andata giocammo bene fino al loro vantaggio, ma poi li soffrimmo. Quindi come sempre affrontiamo una gara particolare. La classifica ci vede favoriti e di questo ne godiamo, però è una gara come le altre, da combattere dall’inizio con tutte le difficoltà che la Serie A comporta». VITTORIA – «Chiaramente manca a tutti ...

Advertising

marcocappato : No, Pres. Amato: i nostri #referendum NON avrebbero consentito di uccidere chi è 'un po' ubriaco' (resta omicidio),… - borghi_claudio : Posso dire che trovo incredibile il modo in cui Amato sta argomentando in conferenza stampa le decisioni della Consulta sui referendum? - juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia la conferenza stampa pre Derby! Live su @JuventusTV: - LuigiF97101292 : RT @dottorbarbieri: ?? 'CLIMA SERENO IN #CABINADIREGIA DOPO LA SFURIATA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AI CAPIDELEGAZIONE IERI'. ATTESO NEL P… - LVDA_Acid : Mario Draghi: “I voti (nel parlamento) devono essere assicurati” La settimana prossima terrà una conferenza stamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Juve - Torino, i convocati di Allegri: fuori Bonucci e Bernardeschi Non ci sono gli infortunati Bonucci, Chiellini e Chiesa oltre a Bernardeschi, che è ancora a corto di condizione, come ha spiegato lo stesso Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Juve, i ...

Oms: 'Sei Paesi africani produrranno vaccini a mRna' Alla conferenza stampa hanno partecipato anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen , il presidente del Consiglio d'Europa, Charles Michel, il capo dello Stato sudafricano ...

Domani alle 15.30 la conferenza stampa di José Mourinho Pagine Romaniste Land of Excellence, al via la settimana delle Marche a Dubai Nel corso dell'evento sono previste anche la sottoscrizione del Memorandum d'intesa tra Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai, una conferenza stampa in ...

Siparietto per Zaia durante la conferenza stampa con Bonaccini e il microfono che fischia Il presidente del Veneto Zaia in conferenza stampa con il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini chiede di abbassare il microfono che fischia, poi si assenta per dare indicazioni sul volume. / ...

Non ci sono gli infortunati Bonucci, Chiellini e Chiesa oltre a Bernardeschi, che è ancora a corto di condizione, come ha spiegato lo stesso Allegri nelladella vigilia. Juve, i ...Allahanno partecipato anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen , il presidente del Consiglio d'Europa, Charles Michel, il capo dello Stato sudafricano ...Nel corso dell'evento sono previste anche la sottoscrizione del Memorandum d'intesa tra Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai, una conferenza stampa in ...Il presidente del Veneto Zaia in conferenza stampa con il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini chiede di abbassare il microfono che fischia, poi si assenta per dare indicazioni sul volume. / ...