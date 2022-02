Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro, 1.249 posti a tempo indeterminato: tutti i profili ricercati (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovo bando di Concorso per 1.249 posti a tempo indeterminato presso l' Ispettorato Nazionale del Lavoro . L'annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11/02/2022. I profili professionali ricercati sono quelli di personale non dirigenziale . Concorso per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quali sono i requisiti richiesti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovo bando diper 1.249presso l'del. L'annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11/02/2022. Iprofessionalisono quelli di personale non dirigenziale .per l'del, quali sono i requisiti richiesti ...

