Comune di Ragusa ed Tribunale di Ragusa | contratto d’uso gratuito per locali Carmine Putie

Il Comune di Ragusa ha concesso in comodato d'uso gratuito al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, per essere utilizzati dal Tribunale di Ragusa, i locali siti presso il complesso immobiliare denominato Centro Polifunzionale di Carmine Putie di proprietà dello stesso ente locale, ubicato in via Maiorana, a fianco dello stesso Palazzo di Giustizia. A sottoscrivere il contratto stamane al Comune sono stati il Sindaco Peppe Cassì ed il Presidente ff del Tribunale di Ragusa, dott. Vincenzo Panebianco, delegato a tale scopo dal ...

