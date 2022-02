Come riconoscere i sintomi della dipendenza da gioco (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di pari passo alla crescita esponenziale delle piattaforme online di gambling e betting si registra un aumento progressivo delle forme di dipendenza dal gioco, in forma lieve o patologica. Per quanto riguarda il primo aspetto, i dati di Agimeg – l’Agenzia Giornalistica del Mercato del gioco – confermano il trend di ascesa del comparto digitale che a dicembre 2021 ha fatto registrare una crescita a doppia cifra per casinò games, poker cash e tornei con una spesa superiore a 326 milioni di euro, e un incremento del 3% rispetto anche al mese precedente. Sul fronte della ludopatia sono invece emblematiche le parole del senatore Endrizzi del M5S per cui il gioco online comporti oggi seri rischi sul piano sociale nonostante l’offerta sia di natura pubblica. In altre parole le autorizzazioni concesse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Di pari passo alla crescita esponenziale delle piattaforme online di gambling e betting si registra un aumento progressivo delle forme didal, in forma lieve o patologica. Per quanto riguarda il primo aspetto, i dati di Agimeg – l’Agenzia Giornalistica del Mercato del– confermano il trend di ascesa del comparto digitale che a dicembre 2021 ha fatto registrare una crescita a doppia cifra per casinò games, poker cash e tornei con una spesa superiore a 326 milioni di euro, e un incremento del 3% rispetto anche al mese precedente. Sul fronteludopatia sono invece emblematiche le parole del senatore Endrizzi del M5S per cui ilonline comporti oggi seri rischi sul piano sociale nonostante l’offerta sia di natura pubblica. In altre parole le autorizzazioni concesse ...

