Come funzionerà il bonus psicologo: il tetto Isee e l’ipotesi voucher (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’ok in commissione di ieri oggi l’Aula della Camera va verso l’approvazione del bonus psicologo. I redditi più bassi potranno contare fino a 600 euro all’anno per chiedere aiuto a uno specialista: in tutto ci sono 10 milioni di euro per il 2022, a cui se ne aggiungono altri 10 per il reclutamento di professionisti nelle cure contro le sofferenze psichiche. Per chiedere il sostegno bisognerà presentare l’Isee. Il tetto è stato fissato a 50 mila euro ma l’obiettivo è privilegiare le fasce sociali più in difficoltà e le stime valutano che la platea interessata possa essere di circa 18 mila persone. Il meccanismo prevede il rimborso dei costi sostenuti per le sedute di psicoterapia. La cifra di 600 euro è stata calcolata tenendo conto che per ogni seduta di psicoterapia la tariffa minima è di 50 euro. Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo l’ok in commissione di ieri oggi l’Aula della Camera va verso l’approvazione del. I redditi più bassi potranno contare fino a 600 euro all’anno per chiedere aiuto a uno specialista: in tutto ci sono 10 milioni di euro per il 2022, a cui se ne aggiungono altri 10 per il reclutamento di professionisti nelle cure contro le sofferenze psichiche. Per chiedere il sostegno bisognerà presentare l’. Ilè stato fissato a 50 mila euro ma l’obiettivo è privilegiare le fasce sociali più in difficoltà e le stime valutano che la platea interessata possa essere di circa 18 mila persone. Il meccanismo prevede il rimborso dei costi sostenuti per le sedute di psicoterapia. La cifra di 600 euro è stata calcolata tenendo conto che per ogni seduta di psicoterapia la tariffa minima è di 50 euro. Il ...

Advertising

SkySportF1 : Il Mondiale di Formula 1 come il calcio: arriva il 'Var'. Ecco come funzionerà #SkyMotori #F1 #Formula1 - Annroveda : RT @donnazebra: Non so se funzionerà, ci provo lo stesso. CERCO LAVORO, COME DOG-SITTER, BABY-SITTER, RIPETIZIONI PER BAMBINI E RAGAZZI DEL… - bleudecieI : RT @donnazebra: Non so se funzionerà, ci provo lo stesso. CERCO LAVORO, COME DOG-SITTER, BABY-SITTER, RIPETIZIONI PER BAMBINI E RAGAZZI DEL… - PaoloRadiocell : RT @donnazebra: Non so se funzionerà, ci provo lo stesso. CERCO LAVORO, COME DOG-SITTER, BABY-SITTER, RIPETIZIONI PER BAMBINI E RAGAZZI DEL… - AlessandroNato4 : RT @donnazebra: Non so se funzionerà, ci provo lo stesso. CERCO LAVORO, COME DOG-SITTER, BABY-SITTER, RIPETIZIONI PER BAMBINI E RAGAZZI DEL… -