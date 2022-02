Cividale del Friuli: le indagini archeologiche nel Tempietto longobardo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli scavi condotti all’interno dell’oratorio di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli, meglio noto come Tempietto longobardo, si inseriscono in un insieme interdisciplinare di progetti di analisi, restauro e valorizzazione di questo bene che costituisce uno dei monumenti più rilevanti dell’alto medioevo italiano. Si tratta infatti di un edificio legato a una committenza regia e frutto di una fase costruttiva e decorativa unitaria e coerente datata all’VIII secolo, un tempo in cui l’età longobarda conosce la sua maturità mescolando in un’armonia di linguaggi elementi bizantini, orientali e mediterranei. L’insieme si compone di interventi diversificati che vanno dallo scavo archeologico alla messa in sicurezza sismica, al consolidamento strutturale, al restauro degli apparati lapidei, di tutte le superfici ... Leggi su udine20 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Gli scavi condotti all’interno dell’oratorio di Santa Maria in Valle adel, meglio noto come, si inseriscono in un insieme interdisciplinare di progetti di analisi, restauro e valorizzazione di questo bene che costituisce uno dei monumenti più rilevanti dell’alto medioevo italiano. Si tratta infatti di un edificio legato a una committenza regia e frutto di una fase costruttiva e decorativa unitaria e coerente datata all’VIII secolo, un tempo in cui l’età longobarda conosce la sua maturità mescolando in un’armonia di linguaggi elementi bizantini, orientali e mediterranei. L’insieme si compone di interventi diversificati che vanno dallo scavo archeologico alla messa in sicurezza sismica, al consolidamento strutturale, al restauro degli apparati lapidei, di tutte le superfici ...

Advertising

lucioaprile5 : @luiluisa70 L ho trovato in una pizzeria tra udine e cividale del friuli .. over the top.. - VAIstradeanas : 18:07 #SS356|770 Traffico da Cividale Del Friuli/Incrocio SS54 Del Friuli a Cividale Del Friuli.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 15:31 #SS356|770 Traffico da Gagliano a Cividale Del Friuli/Incrocio SS54 Del Friuli.Velocità:14Km/h - studioverticeml : @Salvo3322 @Sophokles_nhmjs Grazie Salvo. C.M. Michelelomuscio 11mo/1985 76mo Napoli -Cividale del Friuli - 5nto Corpo D'Armata. - VAIstradeanas : 11:58 #SS54 Traffico da Cividale Del Friuli a Cividale Del F./Incrocio SS356 Di Cividale.Velocità:5Km/h -