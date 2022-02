**Cinema: caso Baldwin, gli investigatori 'potrebbe non aver premuto il grilletto'** (2) (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) - Dopo che due investigatori, compreso quello che ha fornito la pistola, hanno esaminato l'arma, Carmack-Altwies è giunto a una conclusione. "Puoi tirare indietro il cane senza effettivamente premere il grilletto e senza bloccarlo effettivamente", ha spiegato. "Quindi lo tiri indietro a metà, non si blocca, e poi se lo lasci andare, il percussore può colpire l'innesco del proiettile". Non è chiaro a questo punto cosa faranno Carmack-Altwies e gli investigatori con queste informazioni. La sparatoria è avvenuta al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, New York, il 21 ottobre 2021. Il regista di Rust Joel Souza è stato ferito ma è sopravvissuto, mentre Halyna Hutchins è morta dopo essere stato trasportato in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico. Gli investigatori stanno esaminando molteplici fattori che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) - Dopo che due, compreso quello che ha fornito la pistola, hanno esaminato l'arma, Carmack-Altwies è giunto a una conclusione. "Puoi tirare indietro il cane senza effettivamente premere ile senza bloccarlo effettivamente", ha spiegato. "Quindi lo tiri indietro a metà, non si blocca, e poi se lo lasci andare, il percussore può colpire l'innesco del proiettile". Non è chiaro a questo punto cosa faranno Carmack-Altwies e glicon queste informazioni. La sparatoria è avvenuta al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, New York, il 21 ottobre 2021. Il regista di Rust Joel Souza è stato ferito ma è sopravvissuto, mentre Halyna Hutchins è morta dopo essere stato trasportato in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico. Glistanno esaminando molteplici fattori che ...

