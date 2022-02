Ciclismo, al via l’UAE Tour. Inizia la stagione di Pogacar, tantissime le stelle presenti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Grazie ad investimenti importanti che si riflettono sia nell’organizzazione che nei montepremi, l’UAE Tour si sta affermando nelle ultime stagioni come uno degli appuntamenti più importanti della fase Iniziale della stagione, riuscendo ad attrarre sempre squadre World Tour e corridori di altissimo livello. Domenica 20 febbraio partirà da Madinat Zayed la quarta edizione della corsa emiratina. Quando si parla di corridori di alto livello, non si può che partire da chi sarà negli Emirati Arabi Uniti per Iniziare la stagione con la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Stiamo parlando del due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogacar. Lo sloveno, in forza proprio al team emiratino, nel 2021 trovò il successo piegando la ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Grazie ad investimenti importanti che si riflettono sia nell’organizzazione che nei montepremi,si sta affermando nelle ultime stagioni come uno degli appuntamenti più importanti della fasele della, riuscendo ad attrarre sempre squadre Worlde corridori di altissimo livello. Domenica 20 febbraio partirà da Madinat Zayed la quarta edizione della corsa emiratina. Quando si parla di corridori di alto livello, non si può che partire da chi sarà negli Emirati Arabi Uniti perre lacon la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Stiamo parlando del due volte vincitore delde France Tadej. Lo sloveno, in forza proprio al team emiratino, nel 2021 trovò il successo piegando la ...

