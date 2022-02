Chi guida l’Europa adesso? Intanto facciamo funzionare il Pnrr italiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel febbraio del 2013 il generale Valerij Vasil’evic Gerasimov, in seguito a capo delle forze armate russe, definì la nuova strategia “olistica” della Russia putiniana: perseguire la vittoria sul nemico (leggi l’occidente e la Nato) più efficacemente, ovvero con mezzi “ibridi” – informatici, psicologici, di “disinformatzia”, di propaganda e solo in parte, o in seconda battuta, militari. In Ucraina abbiamo assistito a una pericolosa escalation dell’opzione militare nella più articolata strategia olistica di Mosca. E’ anche il prologo di una invasione? Da un punto di vista strettamente militare le forze russe ai confini ucraini non sembrano avere la consistenza sufficiente per una significativa occupazione di un paese di quasi 45 milioni di abitanti, ma certamente possono dare un massiccio sostegno psicologico e materiale a chi volesse organizzare un colpo di stato a Kiev. In ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel febbraio del 2013 il generale Valerij Vasil’evic Gerasimov, in seguito a capo delle forze armate russe, definì la nuova strategia “olistica” della Russia putiniana: perseguire la vittoria sul nemico (leggi l’occidente e la Nato) più efficacemente, ovvero con mezzi “ibridi” – informatici, psicologici, di “disinformatzia”, di propaganda e solo in parte, o in seconda battuta, militari. In Ucraina abbiamo assistito a una pericolosa escalation dell’opzione militare nella più articolata strategia olistica di Mosca. E’ anche il prologo di una invasione? Da un punto di vista strettamente militare le forze russe ai confini ucraini non sembrano avere la consistenza sufficiente per una significativa occupazione di un paese di quasi 45 milioni di abitanti, ma certamente possono dare un massiccio sostegno psicologico e materiale a chi volesse organizzare un colpo di stato a Kiev. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi guida Uppercut a Polonia e Ungheria Ma chi lo decide? Attivare il meccanismo, dice il regolamento, è compito della Commissione Ue. Ciò ... Il che basta e avanza per spiegarne la cautela e l'impegno a definire 'le linee guida' per ...

Fa bene Draghi a stringere i freni Andare al voto anticipato sarebbe un regalo enorme al Governo uscente ed a chi teme di... Draghi si ... È passato un anno da quando Draghi fu chiamato da Mattarella alla guida del governo: era il 13 ...

