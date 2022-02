Chi è Nensi Dojaka | stilista di punta della London Fashion Week e delle star

Leggi su amica

(Di venerdì 18 febbraio 2022) «Sexy, moderna, rilevante». Così titola oggi Business ofper spiegare quantosia l’astro nascente. Tutti gli occhi sono letteralmenteti su di lei e il perché non è solo pubblico, ma anche legittimo: il suo talento è evidente. Non è un caso che già durante la scorsa edizionemanifestazione la giovaneabbia fatto molto parlare di sé (esue creazioni) tanto da entrare nelle grazie di celebrity del calibro di Zendaya o Bella Hadid. Lasaluta il pubblico in passerella. Un LVMH Prize for Young Designers all’attivo nel settembre 2021, un viso pulito e ...