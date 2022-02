“Che grande amica che hai!”: sparge veleno su Soleil Sorge, la pugnalata alle spalle è letale [VIDEO] (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il post puntata del GF Vip riserva amare sorprese a Soleil Sorge: il gruppo trama alle sue spalle, è puro complotto. Soleil Sorge (fonte youtube)La scorsa puntata del GF Vip, come d’abitudine, ha riservato un grosso blocco di programma alla vicenda che coinvolge Soleil Sorge, Delia Duran ed Alex Belli. Il conduttore Alfonso Signorini ha richiesto un confronto decisivo tra i tre, invischiati in un torrido triangolo che da mesi monopolizza l’attenzione del pubblico. Signorini ha persino deciso di provare un esperimento in diretta, interrogando i protagonisti della vicenda al buio, pur di carpirne le reazioni spontanee: le telecamere ad infrarossi hanno immortalato però l’ennesimo siparietto. In seguito, il conduttore ha chiesto lumi a ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il post puntata del GF Vip riserva amare sorprese a: il gruppo tramasue sp, è puro complotto.(fonte youtube)La scorsa puntata del GF Vip, come d’abitudine, ha riservato un grosso blocco di programma alla vicenda che coinvolge, Delia Duran ed Alex Belli. Il conduttore Alfonso Signorini ha richiesto un confronto decisivo tra i tre, invischiati in un torrido triangolo che da mesi monopolizza l’attenzione del pubblico. Signorini ha persino deciso di provare un esperimento in diretta, interrogando i protagonisti della vicenda al buio, pur di carpirne le reazioni spontanee: le telecamere ad infrarossi hanno immortalato però l’ennesimo siparietto. In seguito, il conduttore ha chiesto lumi a ...

