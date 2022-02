CG, Ferraro: non ancora assegnati fondi sportivi 2012-20 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – “Chissà se la Raggi e i suoi sapranno spiegare ai romani perché ad oggi non sono stati ancora assegnati i fondi per la Promozione Sportiva degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”. Così il vice capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro – 238 associazioni e federazioni aspettano da anni quello che il Movimento 5 Stelle, per totale incapacità, non è riuscito a garantire. “Sarebbe bello sapere per quale motivo, inoltre, decine di concessionari e cordate di imprenditori hanno proposto progetti o investimenti a Roma Capitale senza ricevere risposta. Chissà che fine avranno fatto quelle proposte di partenariato pubblico private per riqualificare impianti sportivi capitolini che giacciono tristemente nei cassetti”, conclude il consigliere Ferraro. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – “Chissà se la Raggi e i suoi sapranno spiegare ai romani perché ad oggi non sono statiper la Promozione Sportiva degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020”. Così il vice capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco– 238 associazioni e federazioni aspettano da anni quello che il Movimento 5 Stelle, per totale incapacità, non è riuscito a garantire. “Sarebbe bello sapere per quale motivo, inoltre, decine di concessionari e cordate di imprenditori hanno proposto progetti o investimenti a Roma Capitale senza ricevere risposta. Chissà che fine avranno fatto quelle proposte di partenariato pubblico private per riqualificare impianticapitolini che giacciono tristemente nei cassetti”, conclude il consigliere. (Agenzia Dire)

Advertising

Basil_73 : RT @unoenessunoe: @maurizioagazzi @GuandaEditore @CSolfaroli Eccola qua la mia copia ?? Ma non sono d'accordo sulla fascetta: #Ferraro ha mo… - unoenessunoe : @maurizioagazzi @GuandaEditore @CSolfaroli Eccola qua la mia copia ?? Ma non sono d'accordo sulla fascetta: #Ferraro… - ferraro_nello : @elio_vito il 'non sono stata convinta dalla scienza' però fa riflettere. I nostri scienziati sono stati spesso co… - ferraro_nello : @MarcoNoel19 Non dimentichiamo i grandi classici: pene, amore e fantasia #cinepene - NotiziarioC : Giugliano, mister Ferraro: «Non meritavamo questa sconfitta» -