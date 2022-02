Cerimonia chiusura Olimpiadi invernali Pechino 2022: dove vederla in tv e in diretta streaming (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio al Bird’s Nets si terrà la Cerimonia di chiusura di Pechino 2022. La spedizione dei 118 atleti azzurri sarà guidata da Francesca Lollobrigida che ha conquistato la medaglia d'argento nel pattinaggio... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 febbraio 2022) Domenica 20 febbraio al Bird’s Nets si terrà ladidi. La spedizione dei 118 atleti azzurri sarà guidata da Francesca Lollobrigida che ha conquistato la medaglia d'argento nel pattinaggio...

Advertising

AmbCina : Oggi @AmbLiJunhua ha salutato la Sottosegretaria allo sport @VVezzali che partirà per @Pechino per assistere alla c… - ItaliaTeam_it : Francesca Lollobrigida con il tricolore nella cerimonia di chiusura. Sarà lei la portabandiera #ItaliaTeam! ????… - kyunginess : No vabbè.... non ci sarà NESSUN artista alla cerimonia di chiusura, solo gli atleti. -