Cena al ristorante e si spaccia per figlio boss criminale | arrestato

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un soggetto di anni 31 romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata. Il provvedimento cautelare scaturisce dalla denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione Parioli, dal titolare di un locale, nel mese di novembre dell’anno scorso, in cui riferisce che l’indagato al termine della, all’atto di pagare il conto, di oltre mille euro, avrebbe tentato di pagare con due carte di credito, senza però riuscirci a causa della mancanza di copertura. A quel punto il cliente avrebbe preteso di non pagare, si sarebbe rivolto al titolare intimorendo lui e alcuni dipendenti presenti, presentandosi comedi ...

Advertising

ElisabettaCri17 : RT @VaeVictis: Stasera siamo fuori cena a Lugano: nessuno ci ha chiesto certificati, nessuno ha la mascherina nel ristorante, nemmeno i pro… - GrulliGrullo : Una coppia di innamorati inglesi senza vergogna ne pudore, dopo aver consumato la cena romantica del 14 febbraio al… - ReporterGourmet : “Detesto le cene che durano più di 2 ore: nel mio ristorante ho aumentato le porzioni e ridotto i tempi”. Questa la… - ClaudioSkipper : @CescoGiani @M49liberorso Il problema non è il pagamento ma il tracciamento . Se compri un orologio da 2000€ e lo p… - hormdesign : Ristorante Da Guido a Jesolo (Venezia) per una deliziosa cena di pesce. Arredato con tavoli Tango Bistrot e sedie C… -

Ultime Notizie dalla rete : Cena ristorante

L'influencer 26enne, legata al rampollo dal 2020, organizza una supertra amici a Milano per ... si diverte un mondo alinsieme all'allegra combriccola degli intimi di Beretta. Il clima ...assieme? Sì, ma senza esagerare. Noi avevamo il nostro, il Due Mondi, loro andavano da Urbani. Che poi erano a due passi l'uno dall'altro, ma erano il nostro e il loro territorio'. ...Il provvedimento cautelare scaturisce dalla denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione Parioli, dal titolare di un locale, nel mese di novembre dell’anno scorso, in cui riferisce che l’indagato ...A volte ci sono desideri che sembrano irrealizzabili, come cenare in un giardino d'inverno nel cuore di Firenze, ma che qualcuno sa trasformare in realtà. Quel qualcuno è il ristorante Sabatini, che ...