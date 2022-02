“C’è una cosa che fa tanto riflettere”: riguarda di Insigne (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lorenzo Insigne nella serata di ieri è stato sostituito nel corso del match contro il Barcellona. Il suo contributo si è sentito soprattutto in fase di ripiegamento, coadiuvando Juan Jesus nella marcatura su Adama Traoré. Fattore che ha condizionato la prestazione, quantomeno quella offensiva, del capitano del Napoli, così come sottolineato dal giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica. “Sarebbe un Napoli maestoso se avesse un canale offensivo in Insigne”, spiega Corbo. “Si è preoccupato forse di coprire, ma ininfluente al punto di lasciare per primo la scena. Una sostituzione che fa tanto pensare: nostalgia del futuro, sindrome dell’ormai prossimo congedo, motivazioni calanti?”. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lorenzonella serata di ieri è stato sostituito nel corso del match contro il Barcellona. Il suo contributo si è sentito soprattutto in fase di ripiegamento, coadiuvando Juan Jesus nella marcatura su Adama Traoré. Fattore che ha condizionato la prestazione, quantomeno quella offensiva, del capitano del Napoli, così come sottolineato dal giornalista Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica. “Sarebbe un Napoli maestoso se avesse un canale offensivo in”, spiega Corbo. “Si è preoccupato forse di coprire, ma ininfluente al punto di lasciare per primo la scena. Una sostituzione che fapensare: nostalgia del futuro, sindrome dell’ormai prossimo congedo, motivazioni calanti?”. Francesco Fildi

